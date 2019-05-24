В Южной Корее в результате инцидента с эсминцем в порту погиб военный

Один военнослужащий ВМС Южной Кореи погиб, еще четверо получили ранения в результате инцидента с эсминцем в порту города Чинхэгу, когда порвался канат для швартовки судна, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Инцидент произошел утром в пятницу с эсминцем Choi Young, который прибыл в порт после окончания миссии около побережья Сомали. По данным источников агентства, пять военнослужащих были доставлены в ближайшую больницу, один из них скончался.

"По-видимому, моряки получили ранения из-за того, что их ударил внезапно порвавшийся канат", - сказал агентству неназванный представитель ВМС. Около берегов Сомали, в Аденском заливе, корабль находился шесть месяцев. Там эсминец сопровождал морские суда и участвовал в кампании по борьбе с пиратами.

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