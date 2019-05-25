Суданская оппозиция объявила о проведении всеобщей забастовки 28-29 мая

25 мая 2019 01:19 (UTC+04:00)

Суданский оппозиционный альянс "За свободу и перемены" призвал к проведению в стране двухдневной всеобщей забастовки. Как сообщил в пятницу телеканал Al Jazeera, акция запланирована на 28-29 мая и охватит сотрудников как государственных, так и частных компаний и организаций, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению оппозиции, проведение забастовки обусловлено отсутствием прогресса на переговорах с Военным советом Судана о будущем переходном периоде и составе управляющего совета государства. Между тем, как сообщило в пятницу суданское издание "Ас-Сайха", определенных подвижек по составу совета стороны все-таки добились.

Тем временем остается неясной судьба дальнейших переговоров между Военным советом и оппозицией. 15 мая армия отложила на 72 часа диалог с оппозицией, заявив о намерении сначала полностью демонтировать баррикады перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил страны, где больше месяца продолжается сидячая забастовка, и восстановить движение в центре столицы. Однако, когда спустя несколько дней совет обратился к оппозиционерам с предложением вернуться за стол переговоров, ответ так и не последовал.

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