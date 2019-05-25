В Мексике разбился вертолет Ми-17

25 мая 2019 02:55 (UTC+04:00)

Вертолет Ми-17 российского производства потерпел крушение в Мексике, сообщило в пятницу министерство военно-морского флота латиноамериканской страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сообщаем, что в вызывающем сожаление происшествии вблизи Валье-Верде (штат Сан-Луис-Потоси) разбился вертолет Ми-17 нашего ведомства", - говорится в сообщении министерства ВМФ.

По данным портал Excelsior, вертолет принимал участие в тушении лесных пожаров в соседнем штате Керетаро. На его борту находились семь человек, официальных данных об их судьбе пока нет, однако СМИ сообщают, что они могли погибнуть.

В ноябре 2012 года партия российских вертолетов была доставлена в мексиканский Веракрус. Это были три вертолета Ми-17В-5 для военно-морских сил Мексики. Всего на вооружении Мексики стоят более 20 вертолетов Ми-17.

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