В Таиланде загорелось гонконгское судно, около 50 человек пострадали

25 мая 2019 13:53 (UTC+04:00)

Около 50 человек получили легкие ранения, ожоги и отравление продуктами горения при взрыве и пожаре на гонконгском контейнеровозе, который стоял на разгрузке в одном из терминалов грузового порта Лемчабанг в Таиланде, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Власти таиландской провинции Чонбури объявили утром в субботу район Сирача, на территории которого находится порт Лемчабанг, опасной зоной, говорится в сообщении. Сирача находится в 119 километрах от Бангкока и 31 километре от курортного города Паттайя.

Взрыв на контейнеровозе произошел около 06.30. Боцман одного из судов, стоявших у терминала по соседству с судном из Гонконга, услышал с палубы своего судна звук взрыва на соседнем причале и увидел высоко взлетевший над судном контейнер, окутанный густым белым дымом. За первым взрывом последовали еще несколько. Сразу после этого начался пожар, с которым боролись 10 пожарных расчетов. Пожарные сумели быстро локализовать возгорание и предотвратить распространение пожара на все судно, однако полностью потушить его сразу не удалось, сообщает издание.

Причины возгорания пока неясны, на причале уже работает следственная комиссия. Портовые власти приняли решение о применении мер предотвращения химической опасности, все пострадавшие и находившиеся вблизи загоревшегося судна работники порта и члены экипажей судов прошли в медицинском блоке порта обеззараживающую санобработку, говорится в сообщении.

Для приема пострадавших у медблока развернут временный пункт медицинской помощи. Более 40 человек, осмотренных медиками, были направлены в четыре местные больницы, еще несколько человек получили помощь в медблоке, уточняет газета.

Большинство пострадавших получили ожоги от попадания на кожу раскаленных фрагментов резины и пластика из груза взорвавшихся контейнеров. Какой именно груз в них находился, газете пока неизвестно. Кроме того, несколько человек получили отравления и легкие поражения органов дыхания продуктами горения. По предварительным данным, при взрыве и пожаре никто не погиб, сообщает издание.

Порт Лемчабанг является одним из самых современных портов Юго-Восточной Азии и имеет одну из глубочайших акваторий в регионе. В подводных работах при строительстве порта в качестве субподрядчиков участвовали российские и украинские фирмы. В ближайшие годы порт будет расширяться в рамках таиландской правительственной программы "Восточного экономического коридора".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Интерпол спас 50 детей от насильников в Таиланде, США и Австралии
В мире 23 мая 12:19
В столице Сомали произошел взрыв
В мире 22 мая 12:32
В Таиланде собака спасла заживо похороненного младенца
В мире 18 мая 10:54
КНДР направила протест в ООН в связи с арестом своего судна властями США
В мире 18 мая 09:36
В Таиланде двое рабочих выиграли в лотерее в сумме более $500 тыс.
В мире 18 мая 09:10
В Индии из-за непогоды погибли более 20 человек
В мире 15 мая 12:17
Лента новостей
Во время соревнований переволновалась и это сказалось на выступлении – азербайджанская гимнастка
Общество 14:49
Али Ахмедов: Азербайджан известен в мире как остров стабильности
Политика 14:43
Президент Ильхам Алиев поздравил индонезийского коллегу
Политика 14:33
Президент Индии распустил нижнюю палату парламента
Другие страны 14:26
Французская компания ищет покупателя на часть доли в Кашагане
Энергетика 14:24
Правительство Узбекистан покроет затраты на экспорт по железной дороге
Бизнес 14:21
Критика в адрес Азербайджана и УЕФА непостижима - Федерация бокса Армении
Общество 14:18
Организация соревнований в Баку очень высокая, все работают на подъеме – украинский тренер
Общество 14:02
В Центре Гейдара Алиева откроется выставка "Шедевры истории"
Общество 13:56