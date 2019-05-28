Напавший на детей в японском парке мужчина умер

28 мая 2019 06:34 (UTC+04:00)

Мужчина, напавший с ножом на детей в японском городе Кавасаки, умер ранения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило общественное телевидение NHK.

Отмечается, что он умер, не приходя в сознание.

По последним данным, 16 человек пострадали в результате инцидента в городе Кавасаки близ Токио, где 50-летний мужчина напал на ждавших автобуса школьников и взрослых. Из них два человека, включая одного ребенка, находятся в состоянии клинической смерти, а еще трое - в тяжелом состоянии. На месте преступления полиция обнаружила два ножа.

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