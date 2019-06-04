Мэр Лондона назвал Трампа символом для крайне правых в Европе

4 июня 2019 17:21 (UTC+04:00)

Мэр Лондона Садик Хан назвал президента США Дональда Трампа символом для приверженцев крайне правых идей в Европе, заявив, что Великобритания будет сожалеть, что принимала его у себя с государственным визитом, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"У нас была возможность повлиять на нашего ближайшего союзника в тех вопросах, в которых мы с ним не согласны", - сказал мэр, напомнив о запрете властей США на въезд на территорию страны гражданам ряда арабских государств, разлучении семей на мексиканско-американской границе, выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату, цитировании Трампом в своих твитах британских ультраправых.

"Мы имели возможность сказать ему: "Вы должны понимать, что вы стали символом для крайне правого движения… от Венгрии и Италии до Франции и Великобритании", - отметил Хан. "Тереза Мэй столь слаба как премьер-министр, а правительство настолько боится, что они не решатся раскрыть рот, и это неправильно".

"Не нужно было устраивать государственный банкет, государственный визит и расстилать перед ним красную дорожку. Считаю это неуместным, так как с государственными визитами должны приглашаться те лидеры, которые сделали что-то позитивное и заслуживают этого. Я полагаю, что это посылает неправильный посыл", - отметил Хан, который представляет оппозиционную Лейбористскую партию.

В преддверии визита он уже вступил в заочную перепалку с американским лидером. В воскресенье в газете The Observer Хан поместил Трампа в один ряд с правыми европейскими политиками, прибегающими к риторике, которая, по словам лондонского градоначальника, была популярна у фашистов в первой половине XX века. В ответ Трамп назвал мэра Лондона "законченным неудачником".

Трехдневный государственный визит Трампа начался в понедельник. Накануне он был принят королевой Елизаветой II, и в честь гостя в Букингемском дворце был устроен прием. Во вторник американский президент вместе с Терезой Мэй поучаствовал в круглом столе с бизнесменами двух стран, а сейчас проводит переговоры с британским премьером в ее резиденции на Даунинг-стрит, 10.

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