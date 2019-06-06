Глава Мексики призвал американцев к "акту единства"

6 июня 2019 21:31 (UTC+04:00)

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал мексиканцев провести мероприятие на границе с США, чтобы доказать свою верность достоинству Мексики и дружбе с американским народом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Мероприятие пройдет в эту субботу, 8 июня, в пограничном городе Тихуана. "Чтобы зафиксировать нашу позицию и сохранить отношения дружбы, я призываю всех к акту единства в защите достоинства Мексики и в пользу дружбы c народом Соединенных Штатов", – сказал Лопес

Обрадор на своей ежедневной пресс-конференции в Мехико.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин на все товары из Мексики в 5%, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%. На таком уровне они и останутся, пока Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории, заявил президент США. Сейчас стороны ведут в Вашингтоне пока безрезультатные переговоры по этой теме.

По словам Лопеса Обрадора, в субботу в зависимости от исхода переговоров Мексика объявит, какие меры она примет, если объявленные Трампом пошлины все-таки вступят в силу.

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