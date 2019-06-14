Добыча ОПЕК в мае упала до пятилетнего минимума на фоне санкций против Ирана

Добыча стран ОПЕК в мае снизилась на 230 тыс. баррелей в сутки - до 29,95 млн баррелей, что является минимальным с 2014 года уровнем, говорится в июньском отчете Международного энергетического агентства (МЭА), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Добыча ОПЕК упала до самого низкого уровня с 2014 года, поскольку поставки из Ирана сократились из-за санкций, а также из-за снижения добычи в Саудовской Аравии и Нигерии", - говорится в отчете. В мае свободные мощности ОПЕК агентство оценивает в 3,2 млн баррелей в сутки.

Добыча Ирана в мае упала на 210 тыс. баррелей в сутки - до 2,4 млн баррелей. Саудовская Аравия снизила суточную добычу на 110 тыс. баррелей - до 9,7 млн баррелей, Нигерия - на 60 тыс. баррелей, до 1,69 млн баррелей. Сделка по сокращению добычи выполнялась странами ОПЕК на 133%, странами "не ОПЕК" - на 169%, подсчитали в МЭА.

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