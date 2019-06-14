Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Президент США утверждает, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Иран категорически отвергает эти обвинения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Это действительно сделал Иран, и вы знаете, что они сделали это, потому что вы видели катер", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox, указав на видео, где иранские военные якобы снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, и призвал не использовать его для нагнетания обстановки.

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