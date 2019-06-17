В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

17 июня 2019 04:00 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке японского острова Хонсю, сообщило главное метеорологическое управление страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Эпицентр землетрясения находился в префектуре Ибраки. Очаг залегал на глубине 80 километров.

Максимальную силу толчков в 4 балла по семибалльной японской шкале ощутили жители префектуры, в которой находился эпицентр. Угрозы цунами нет. Информации о разрушениях и жертвах нет.

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