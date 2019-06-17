В Аргентине и Уругвае почти полностью восстановили электроснабжение

17 июня 2019 04:57 (UTC+04:00)

Электроснабжение почти полностью восстановлено на территории Аргентины и Уругвая после сбоя, произошедшего утром 16 июня, следует из заявлений профильных ведомств и компаний, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сбой в системе энергоснабжения в воскресенье утром оставил Аргентину и Уругвай без электричества, Аргентина намерена тщательно расследовать этот беспрецедентный случай.

"По данным на 20:15 (02:15 мск) восстановлено 98% от общего спроса", - говорится в заявлении министерства энергетики.

Две компании, занимающиеся дистрибуцией электроэнергии в стране, - Edesur и Edenor - также сообщили, что восстановили предоставление услуг для 100% своих клиентов.

Национальная электроэнергетическая компания Уругвая сообщила, что "восстановлено 98,5% услуг, нарушенных во время сбоя утром". Восстановительные работы будут продолжены до раннего утра.

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