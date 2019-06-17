ЕС одобрил новую стратегию развития отношений с Центральной Азией

17 июня 2019 13:03 (UTC+04:00)

Совет ЕС одобрил новую стратегию развития отношений с Центральной Азией, в которой выражена готовность ЕС к заключению и реализации соглашений о расширенном партнерстве со странами региона и активизации сотрудничества в целях содействия миру в Афганистане, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Совет принял заключения по стратегии адаптации ЕС к новым возможностям, которые появились в регионе. Совет приветствует укрепление отношений между ЕС и Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном после принятия первой стратегии ЕС для Центральной Азии в 2007 году", - говорится в сообщении.

По утверждению ЕС, "новая стратегия направлена на содействие устойчивости, процветанию и региональному сотрудничеству в Центральной Азии".

"Совет подчеркивает свою приверженность заключению и выполнению амбициозных и взаимовыгодных соглашений о расширенном партнерстве и сотрудничестве с заинтересованными странами региона. Эти соглашения остаются краеугольным камнем взаимодействия ЕС с Центральной Азией", - говорится в сообщении.

При этом в ЕС признают "стратегическую роль Центральной Азии в глобальных усилиях по содействию евро-азиатским связям" и надеются "на расширение сотрудничества со странами Центральной Азии".
"Совет также подчеркивает совместную заинтересованность ЕС и государств Центральной Азии в активизации сотрудничества в целях содействия миру в Афганистане", - говорится в сообщении.

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