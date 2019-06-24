В Германии два истребителя столкнулись в воздухе

24 июня 2019 17:24 (UTC+04:00)

Два истребителя Eurofighter бундесвера столкнулись в воздухе и потерпели крушение в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным портала, пилотам удалось катапультироваться. Как передает телеканал N-TV, одного из пилотов нашли живым на месте крушения.

Информацию об инциденте подтвердило министерство внутренних дел региона. Радиостанция Ostseewelle опубликовала видео, на котором видны два облака дыма в небе над горизонтом. После крушения начался пожар. На место выдвинулись пожарные и спасатели.

Претензии к характеристикам Eurofighter

Многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter стоят на вооружении ВВС Великобритании, Германии, Италии, Испании, Саудовской Аравии, Австрии и Омана.
С 2003 года самолет использовался практически во всех операциях НАТО.
В 2017 году министр обороны Австрии раскритиковал технические характеристики истребителей и пообещал, что все 15 самолетов спишут в 2020-2023 годах из-за высокой стоимости и несоответствия требованиям. В частности, он отметил, что истребители плохо действуют в условиях плохой видимости и ночью.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Одного из пилотов разбившихся в Германии истребителей нашли живым
Другие страны 17:51
Грузинская винодельня объявлена победителем Премии ЕС
Бизнес 14:18
Трампа не волнует мнение Европы по поводу ядерной сделки с Ираном
США 23 июня 20:46
Немецкие власти обязали Daimler отозвать 60 тысяч дизельных Mercedes-Benz
В мире 22 июня 22:54
Казахстан будет поставлять пищевую продукцию в Узбекистан
Бизнес 21 июня 16:51
Туркменистан и ЕС обсудили совместные проекты в промышленности
Бизнес 21 июня 11:19
Лента новостей
Взрывы в Казахстане: эвакуирован город
Казахстан 18:28
Грузия получила официальное письмо о запрете полетов в Россию
Грузия 18:11
Министр энергетики Азербайджана принял участие в VI Форуме будущих лидеров Мирового нефтяного совета
Энергетика 18:11
Почему не работал ряд новостных сайтов
ИКТ 18:08
Необходимо внедрять новые технологии в аграрной отрасли - министр
Экономика 17:58
Одного из пилотов разбившихся в Германии истребителей нашли живым
Другие страны 17:51
Узбекистан создаст программу субсидирования ж/д перевозок пассажиров
Бизнес 17:45
Парламент Грузии не считает виновным главу МВД
Грузия 17:45
В Турции стало больше иранских компаний
Бизнес 17:32