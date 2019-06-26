В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва

Вторая коллегия Высшего федерального суда Бразилии во вторник отказалась освободить из-под стражи экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силва, отбывающего наказание за коррупции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает портал Globo, решение принято тремя голосами судей против двух.

Адвокаты экс-президента пытались оспорить работу бывшего судьи Сержиу Мору, ныне министра юстиции в правительстве Жаира Болсонару, считая, что он не был беспристрастен при вынесении приговора Луле.

Это решение является предварительным, окончательное решение примут позднее.

В январе 2018 года Лула да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы по делу о коррупции. В апреле прошлого года он был доставлен в Куритибу, где начал отбывать тюремное заключение. В конце апреля этого года бразильские СМИ сообщили, что Верховный суд снизил ему срок тюремного заключения, отмечалось, что это решение теоретически позволит Луле претендовать на более легкий режим с возможностью выхода из тюрьмы до конца 2019 года.

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