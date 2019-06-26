В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва

26 июня 2019 04:27 (UTC+04:00)

Вторая коллегия Высшего федерального суда Бразилии во вторник отказалась освободить из-под стражи экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силва, отбывающего наказание за коррупции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает портал Globo, решение принято тремя голосами судей против двух.

Адвокаты экс-президента пытались оспорить работу бывшего судьи Сержиу Мору, ныне министра юстиции в правительстве Жаира Болсонару, считая, что он не был беспристрастен при вынесении приговора Луле.

Это решение является предварительным, окончательное решение примут позднее.

В январе 2018 года Лула да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы по делу о коррупции. В апреле прошлого года он был доставлен в Куритибу, где начал отбывать тюремное заключение. В конце апреля этого года бразильские СМИ сообщили, что Верховный суд снизил ему срок тюремного заключения, отмечалось, что это решение теоретически позволит Луле претендовать на более легкий режим с возможностью выхода из тюрьмы до конца 2019 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Аэропорты Бразилии передадут в частные руки
Другие страны 25 июня 08:49
Сборная Бразилии разгромила команду Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки по футболу
Спорт 23 июня 02:48
В Бразилии разрешили создавать полностью иностранные авиакомпании
Другие страны 18 июня 03:16
В Бразилии пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Другие страны 16 июня 04:50
В Бразилии около 45 миллионов человек протестуют против пенсионной реформы
Другие страны 15 июня 08:29
Сборная Бразилии разгромила команду Боливии в стартовом матче Кубка Америки по футболу
Спорт 15 июня 07:00
Лента новостей
В Никарагуа задержали четверых подозреваемых в связях с ИГ
Другие страны 05:20
Шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
США 05:02
В Турции в результате ДТП погибли два человека
Турция 04:08
Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
В мире 03:55
Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
Другие страны 03:16
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет
В мире 02:53
В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
Другие страны 02:31
Постпред США при НАТО надеется, что Трамп и Эрдоган найдут решение по С-400
Турция 02:03
Йеменские мятежники заявили об атаке саудовских военных позиций в Джизане
Арабские страны 01:39