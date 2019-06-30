В Канаде разбился самодельный вертолет

30 июня 2019 06:07 (UTC+04:00)

Самодельный вертолет потерпел крушение в канадской провинции Манитоба. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел рядом с аэропортом города Стейнбэк. По словам представителя городской полиции Криса Крепски, вертолет упал в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы при попытке приземлиться. Винтокрылая машина ударилась о землю, завалилась на бок и загорелась. Находившиеся в салоне воздушного судна мужчина и женщина успели вовремя ее покинуть и не пострадали.

Крепски также уточнил, что вертолет оказался не серийной машиной, а самостоятельно построенной энтузиастами, и что для таких воздушных средств также есть специальные правила полетов. В результате катастрофы самодельный вертолет был полностью уничтожен. Совет по безопасности на транспорте Канады пока не расследует этот инцидент.

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