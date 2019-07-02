В МИД Китая заявили, что Россия и США должны быть во главе процесса ядерного разоружения

Россия и Соединенные Штаты, будучи обладателями самых больших ядерных арсеналов, должны встать во главе процесса разоружения. Об этом во вторник заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о целесообразности расширения круга участников договоренностей в области ракетно-ядерного разоружения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства заявил, что Россия и США как "страны с самыми большими арсеналами ядерного оружия должны быть во главе процесса ядерного разоружения"

"Россия и Соединенные Штаты, будучи государствами с крупнейшими ядерными арсеналами, имеют обязательства действовать в соответствии с международными договоренностями и документами Организации Объединенных Наций, включая резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, и должны оставаться в поле специальных и основных обязательств по ядерному разоружению", - отметил дипломат. "Они должны в доверительной и прозрачной манере продолжать сокращать ядерные арсеналы, что должно быть необратимым и верифицируемым процессом. Это, в конечном итоге, создаст условия для окончательного, полного и всеобъемлющего ядерного разоружения", - заявил Гэн Шуан.

"Я не могу говорить об участии в подобных переговорах Франции и Великобритании", - добавил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия разделяет позицию США о целесообразности расширения круга участников договоренностей в области ракетно-ядерного разоружения. Он также отметил, что в случае создания необходимых условий Москва готова ставить вопрос о подключении к этим усилиям ближайших союзников США - Великобритании и Франции, ядерные потенциалы которых в планировании блоком НАТО соответствующих мероприятий рассматриваются и учитываются в комплексе с американскими. Замглавы МИД РФ также признал, что каждая страна принимает самостоятельное решение в сфере разоружения, сообразуясь с собственными интересами безопасности и позиция Китая в данном вопросе остается понятной для России.

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