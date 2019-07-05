Юнкер: процесс выборов нового руководства ЕС не был достаточно прозрачным

5 июля 2019 15:12 (UTC+04:00)

Процесс выборов нового руководства Евросоюза не был достаточно прозрачным, заявил в пятницу в Хельсинки председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"Процесс не был очень прозрачным", - сказал он о выборах нового руководства ЕС.

Юнкер отметил, что дело обстояло иначе, когда его выбрали главой ЕК пять лет назад. "Но это, к сожалению, не стало традицией", - подчеркнул политик. По его словам, к тому, какой процедура была ранее, "стоит вернуться".

Трехдневный саммит ЕС 2 июля определил кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии - наиболее важную должность, которая дает самые широкие реальные полномочия. Лидеры ЕС выдвинули и. о. премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и. о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля - на должность главы дипломатии ЕС, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард - на пост главы Европейского Центробанка.

Теперь этот пакет назначений должен утвердить Европарламент нового созыва, который собрался во вторник на первую сессию в Страсбурге.

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