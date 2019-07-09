МИД КНР: Пекин уважает решение властей Гонконга отложить принятие закона об экстрадиции

9 июля 2019 12:58 (UTC+04:00)

Центральные власти Китая с уважением и пониманием относятся к решению администрации Гонконга приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции. Об этом во вторник в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя заявление главы администрации Гонконга Кэрри Лам о нежизнеспособности документа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство КНР еще 15 июня, когда власти специального административного района Гонконг объявили о решении приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, выразило уважение и понимание [в связи с данным шагом]. У меня нет ничего больше, что я мог бы добавить", - заявил дипломат.

Ранее глава администрации Гонконга подтвердила перспективы отказа от продвижения малопопулярного проекта об экстрадиции, вызвавшего в городе массовые протесты. Выступая во вторник, она публично признала, что он является "нежизнеспособным". В то же время она не разъяснила, означает ли ее высказывание согласие властей раз и навсегда отказаться от этой инициативы и никогда больше не возвращаться к ней в будущем, чего требовали демонстранты.

Месяц назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников.

Лам, чей рейтинг упал до рекордно низкого уровня, уже дважды приносила публичные извинения за кризис, признавая недочеты в работе правительства. Под давлением общественности она объявляла о решении снять этот вопрос с текущей повестки на неопределенный период, однако это не остановило волну протестов. В минувшее воскресенье демонстрации впервые перекинулись на материковую часть города, собрав до 230 тыс. участников.

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