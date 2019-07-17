ООН: двадцать миллионов детей не защищены вакцинами от кори и дифтерии

ООН обеспокоена отсутствием видимого прогресса в последние годы в иммунизации детей в мире. Согласно опубликованному в Женеве докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в 2018 году 20 млн юных жителей Земли, то есть каждый десятый, не были вакцинированы от таких недугов, как корь и дифтерия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В докладе подчеркивается, что "показатель охвата тремя дозами вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша (КДС3) и одной дозой коревой вакцины остается на уровне порядка 86%". "Это высокий, но недостаточный показатель", - констатируют эксперты, напоминая, что "для защиты от вспышек заболеваний, поддающихся профилактике с помощью вакцин, необходимо добиться 95-процентного охвата прививками на глобальном уровне, а также на уровне стран и местных сообществ".

Как заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, "сегодня прививки получает большинство детей, но слишком многие по-прежнему остаются неохваченными вакцинацией". Он считает "недопустимой" нынешнюю ситуацию, когда "без прививок систематически остаются те, кто в наибольшей степени подвержен риску, - представители беднейших, наиболее маргинализированных слоев населения, жители районов, затронутых вооруженными конфликтами, или беженцы".

Отсутствие должной иммунизации характерно для беднейших стран. Там проживает большинство невакцинированных детей. Всего в 16 государствах живет почти половина всех непривитых детей. Среди таких стран - Афганистан, Демократическая Республика Конго (ДРК), Йемен, Нигерия, Сирия, Судан, Центральноафриканская Республика, Чад и Южный Судан. Авторы доклада констатируют, что в случае заболевания дети в этих государствах, скорее всего, не будут иметь доступа к жизненно важному лечению.

Внутри стран сохраняется неравенство в доступе к вакцинации. Это привело, в частности, к "катастрофическим вспышкам кори во многих частях мира, включая государства, в которых показатели вакцинации по населению в целом находятся на высоком уровне". В прошлом году в мире было зарегистрировано почти 350 тыс. случаев кори, что более чем в два раза выше показателей 2017 года. Первое место по заболеваемости корью в мире по итогам 2018 года занимает Украина. Далее следуют ДРК, Мадагаскар, Либерия, Сомали, Сербия, Грузия, Албания, Йемен и Румыния. Хотя на сегодняшний день Украине удалось вакцинировать более 90% детей грудного возраста, на протяжении нескольких лет охват вакцинацией там был низким, поэтому "большое число детей старшего возраста и взрослых оказались в группе риска", указывают эксперты.

"Корь - это индикатор, который в режиме реального времени показывает нам, в каких странах нам еще многое остается сделать для борьбы с поддающимися профилактике заболеваниями", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриета Форе. Она напомнила, что вспышки этой болезни происходят там, где "население не охвачено прививками из-за отсутствия доступа к вакцинации, ее высокой стоимости или, в некоторых местах, беспечности". По словам Форе, необходимо "сделать все, что в наших силах, для вакцинации каждого ребенка".

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