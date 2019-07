В Вашингтоне в честь 50-летия высадки на Луну появилась проекция ракеты Saturn V

Изображение ракеты-носителя Saturn V в натуральную величину появилось во вторник вечером на Монументе Джорджа Вашингтона в столице США. Проекция посвящена 50-й годовщине первой высадки человека на Луну, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В течение двух часов 110-метровое изображение ракеты-носителя, с помощью которой 16 июля 1969 года США отправили космический корабль Apollo 11 на Луну, можно было увидеть на восточной стороне обелиска, расположенного в самом центре Вашингтона. Инициатором мероприятия выступил Национальный музей авиации и космонавтики Смитсоновского института, световое шоу организовано в партнерстве с Министерством внутренних дел и компанией 59 Productions.

Посмотреть на Saturn V пришли сотни человек, однако всем, кто не успел сделать это во вторник, еще представится такая возможность - проекция появится на одной из главных достопримечательностей американской столицы еще дважды - вечером 17 и 18 июля. В рамках мероприятия на центральном бульваре города, так называемом молле, также "воссоздали знаменитое табло с обратным отсчетом времени в Космическом центре им. Кеннеди" на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Кроме этого, как сообщается на сайте музея, 19 и 20 июля на Монументе Вашингтона, а также на экранах, установленных на молле, будет представлено 17-минутное шоу Apollo 50: Go for the Moon. Зрителям, помимо прочего, покажут архивные кадры, рассказывающие историю высадки первого человека на спутник Земли.

Скафандр Армстронга

Помимо светового шоу, в рамках празднования годовщины высадки человека на Луну во вторник в Национальном музее авиации и космонавтики после 13-летнего перерыва был выставлен скафандр, в котором американский астронавт Нил Армстронг первым в истории человечества ступил на поверхность Луны.

"В этот момент - высадки на Луну - нация затаила дыхание, нация, которая была сильно расколота в бурные 1960-е годы. Вдобавок к вкладу в науку и человеческое понимание, в этот короткий момент человек, носивший этот скафандр, объединил нашу страну и весь мир", - заявил на торжественной церемонии в музее вице-президент США Майкл Пенс.

"Инженерам, производителям и техническим специалистам потребовалось более 10 лет, чтобы разработать 21 слой ткани, резины, металла, стекловолокна, которые заключены в этот скафандр. Этот скафандр мог быть последней вещью, которую Нил Армстронг когда-либо надевал. Риск был настолько реальным, что, как записано в истории, президент США Ричард Никсон перед высадкой подготовил речь на случай, если миссия провалится", - добавил он.

Летом 2015 года музей успешно реализовал в интернете акцию по сбору пожертвований на реставрацию и консервацию скафандров Армстронга и первого американского астронавта Алана Шепарда, совершившего полет в космос в 1961 году, через месяц после Юрия Гагарина. Дирекции музея удалось на эти цели за очень короткие сроки собрать почти $720 тыс. Данные средства перечислили чуть менее 9,5 тыс. человек. "Мы рады, что проделанная нами работа продлит жизнь скафандра и обеспечит следующим поколениям возможность вдохновиться им", - заявила сотрудница музея доктор Элен Стоуфер.

Как сообщили ранее в музее, первое время скафандр будет находиться в специальной витрине в зале братьев Райт. Позднее он станет главным экспонатом постоянной галереи "Пункт назначения - Луна", открытие которой намечено в музее на 2022 год.

К юбилею высадки - на период с 16 по 20 июля - Национальный музей авиации и космонавтики Смитсоновского института подготовил также обширную программу образовательных и развлекательных мероприятий, включающую кинопоказы и лекции, а также посвященный годовщине фестиваль, который пройдет с 18 по 20 июля на молле.

Посадка на Луну

Спускаемый аппарат корабля Apollo 11 совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.

В ходе последовавших пяти полетов были также совершены успешные высадки астронавтов на Луну, последняя из них - в 1972 году экипажем Apollo 17. Всего на Луне в рамках шести экспедиций побывали 12 астронавтов. На Землю было доставлено свыше 180 кг образцов лунного грунта. Завершающим аккордом программы Apollo стала встреча на орбите советского корабля "Союз-19" и американского Apollo 18 17 июля 1975 года - первая в истории космонавтики международная стыковка.

Сначала на Луну, а потом на Марс

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выделении в бюджет Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса.

Тогда же NASA объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну называется "Артемида".

При этом, глава NASA Джеймс Брайденстайн позднее заявлял, что цель ведомства состоит в том, чтобы после столь длительного перерыва первым человеком, ступившим на Луну, была именно женщина.

Администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

