В Индии почти шесть миллионов человек оказались в зоне стихийного бедствия

18 июля 2019 10:47 (UTC+04:00)

Порядка 5,7 миллиона человек оказались в зоне затопления в северо-восточном индийском штате Ассам, который уже более недели находится во власти сильнейших муссонных ливней, информируют экстренные службы региона, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщалось ранее, из-за разгула стихии свыше 151 тысячи человек были размещены в лагерях временного проживания. Паводок затронул 30 из 33 округов штата, затопив свыше 4600 деревень. Одиннадцать рек штата, в том числе одна из крупнейших в Индии - Брахмапутра - вышли из берегов.

На сегодняшний день подтверждена информация о 30 погибших из-за наводнений, эвакуация жителей этого индийского региона продолжается. В ней принимают участие 15 групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия. Содействие им оказываeт армия республики, в том числе военная авиация.

Большая часть национального парка Казиранга, где обитают находящиеся под угрозой исчезновения однорогие носороги и другие редкие животные, была затоплена водой. Звери все же смогли укрыться на специальных платформах, построенных для их безопасности на время наводнения. Экстренные службы сообщают, что жертвами наводнений за последние дни стали более 50 особей.

Инфраструктуре штата Ассам также был нанесен серьезный урон. Поврежденные наводнениями мосты и размытые дороги осложняют проведение спасательной операции.

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