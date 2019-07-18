Европейская навигационная спутниковая система Galileo возобновила работу

18 июля 2019 13:30 (UTC+04:00)

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo, которая перестала функционировать несколько дней назад, восстановила работу, пользователи системы уже могут пользоваться ее услугами, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Спутниковая система Galileo прекратила передачу пользователям навигационных сигналов и сигналов точного времени 12 июля из-за проблем с наземной инфраструктурой. При этом спутники продолжали использоваться для ретрансляции сигналов системы поиска и спасения.

"Предоставление услуг (пользователям системы Galileo - ред.) восстановлено. Пользователи могут испытывать нестабильность предоставления услуг до следующего уведомления", - говорится на сайте центра.

Ранее специализированный сайт insidegnss.com сообщил, что проблема была связана с комплексом точного времени системы Galileo, расположенным в Италии.

Galileo - одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.

В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих, два проходят летные испытания на нерасчетных орбитах и два временно не функционируют по целевому назначению. С декабря 2016 года система Galileo находится на начальном этапе предоставления услуг.

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