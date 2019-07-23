В Португалии почти 40 человек пострадали из-за природных пожаров

23 июля 2019 14:21 (UTC+04:00)

По меньшей мере 39 человек пострадали в результате природных пожаров, бушующих в центральной части Португалии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пожар начался в субботу в муниципалитете Вила-ди-Рей, расположенном в округе Каштелу-Бранку, а затем перекинулся на территорию соседнего муниципалитета Масан, входящего в состав округа Сантарен. По последним данным, огонь охватил площадь в 8,5 тысячи гектаров.

В понедельник издание Portugal News со ссылкой на представителя службы гражданской обороны сообщило, что пожарным удалось на 90% взять пожар под контроль.

Местные власти расследуют причины возникновения пожаров и не исключают, что возгорание могло быть вызвано действиями человека. Полиция также сообщила о задержании одного подозреваемого.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Более 1 тыс. человек борется с лесными пожарами в центральной части Португалии
Европа 21 июля 10:44
Не менее 17 человек пострадали во время уличных гонок в Великобритании
Другие страны 19 июля 12:27
При обрушении павильона в Таиланде пострадали более 20 человек
Другие страны 16 июля 15:51
В Баку презентацией номинаций продолжается работа сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО
Общество 7 июля 12:48
В Афганистане десятки людей пострадали при обстреле рынка
Другие страны 5 июля 09:40
Сборная Португалии по футболу стала первым победителем Лиги наций
Спорт 10 июня 00:50
Лента новостей
Турция намерена довести товарооборот с Узбекистаном до $2 млрд
Бизнес 15:05
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
Экономика 15:05
ЛГУ объявил тендер на электро и газоснабжение
Тендеры 15:00
Бриллиант Дадашова у бассейна с Best model of the World (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 15:00
В области Казахстана реализуют еще почти 50 проектов доступного жилья (Эксклюзив)
Бизнес 14:56
Инвестиции в Казахстан превысили 40% от портфеля ЕАБР
Бизнес 14:56
"Азеркосмос" выручил 21,2 миллиона долларов за первое полугодие
Экономика 14:54
В Пакистане не исключили отказа от ядерного оружия в ответ на аналогичный шаг Индии
Другие страны 14:54
Два азербайджанских борца вышли в полуфинал EYOF Baku 2019
Общество 14:48