В Португалии почти 40 человек пострадали из-за природных пожаров

По меньшей мере 39 человек пострадали в результате природных пожаров, бушующих в центральной части Португалии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пожар начался в субботу в муниципалитете Вила-ди-Рей, расположенном в округе Каштелу-Бранку, а затем перекинулся на территорию соседнего муниципалитета Масан, входящего в состав округа Сантарен. По последним данным, огонь охватил площадь в 8,5 тысячи гектаров.

В понедельник издание Portugal News со ссылкой на представителя службы гражданской обороны сообщило, что пожарным удалось на 90% взять пожар под контроль.

Местные власти расследуют причины возникновения пожаров и не исключают, что возгорание могло быть вызвано действиями человека. Полиция также сообщила о задержании одного подозреваемого.

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