Хант отказался от предложения Джонсона занять пост главы Минобороны Великобритании

Глава британского МИД Джереми Хант отказался от предложения лидера правящей Консервативной партии Бориса Джонсона занять пост главы Минообороны в новом правительстве Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Евроскептик Борис Джонсон в среду официально вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая возглавляла правительство с 13 июля 2016 года. Бывший глава МИД Великобритании (2016-2018) и экс-мэр Лондона (2008-2016) одержал во вторник убедительную победу на выборах нового лидера правящей Консервативной партии, оставив далеко позади своего единственного оппонента - действующего главу Форин оффиса Джереми Ханта.

После отказа от предложения стать министром обороны будущее Ханта, по данным Sky News, в кабинете во главе с Джонсоном стало проблематичным.

Передача власти действующего главы правительства преемнику по традиции происходит в максимально сжатые сроки. Соединенное Королевство остается без премьер-министра примерно на час. Как ожидается, Мэй в среду в последний раз появится в Палате общин в качестве премьера и даст депутатам ответы на интересующие их вопросы. После чего примерно в 15:00 по местному времени (17:00 мск) она направится в Букингемский дворец, чтобы передать прошение об отставке королеве Елизавете II. После того, как монарх формально примет отставку, ушедший с должности политик уже не возвращается в премьерскую резиденцию.

Вслед за Мэй с королевой встретится Джонсон, которому королева поручит сформировать правительство. Примечательно, что он станет 14 британским премьером в эпоху правления Елизаветы II. Первым же был Уинстон Черчилль (1940-1945 годы и 1951-1955 годы). После аудиенции с королевой Джонсон в качестве премьер-министра въедет на Даунинг-стрит, 10 - здание, построенное в XVII веке и вот уже 114 лет постоянно используемое как официальная резиденция премьер-министров Соединенного Королевства.

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