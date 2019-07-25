Пхеньян испытал новый вид баллистической ракеты, заявили в Сеуле

КНДР провела испытание нового вида баллистической ракеты малой дальности, заключили участники состоявшегося в четверг в Сеуле заседания Совета национальной безопасности Южной Кореи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как передало агентство Рёнхап, заседание проходило под председательством секретаря президента страны по вопросам государственной безопасности Чон Ый Ёна.

Южнокорейские военные зафиксировали утром пуски двух ракет малого радиуса действия в районе города Вонсан провинции Канвондо КНДР. Ракеты упали в Японском море.

Совет Безопасности ООН запрещает КНДР разработку и испытание баллистических ракет.

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