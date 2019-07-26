Меркель пригласила Джонсона на переговоры в Берлин

26 июля 2019 17:17 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в пятницу телефонный разговор с новым премьером Великобритании Борисом Джонсоном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Темами разговора в первую очередь были выход Великобритании из Европейского союза и углубление двусторонних отношений. Канцлер пригласила премьера в скором времени посетить Берлин, премьер-министр принял приглашение", - говорится в сообщении.

Джонсон, победивший в борьбе за пост главы правящей Консервативной партии, вступил в должность главы британского правительства в среду после того, как подала в отставку Тереза Мэй. Предшествовали этому три безуспешные попытки Мэй заручиться поддержкой Палаты общин в отношении сделки по Brexit.

В результате действий парламента был сорван изначально запланированный на 29 марта 2019 года выход Великобритании из ЕС, после чего Брюссель согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, а затем - на 31 октября.

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