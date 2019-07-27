Дипломаты РФ в Иране встретились с россиянами на задержанном танкере Stena Impero

Сотрудники российского посольства в Тегеране встретились с гражданами РФ, входящими в состав экипажа задержанного в Ормузском проливе танкера Stena Impero, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сотрудники посольства встретились с нашими гражданами - членами экипажа задержанного танкера Stena Impero", - говорится в сообщении. Российские дипломаты отметили, что "состояние здоровья моряков хорошее, они пока остаются на борту".
Как уточнили ТАСС в российском диппредставительстве, у российских моряков нет жалоб на условия содержания, "они обеспечены всем необходимым".
"Члены экипажа могут связываться со своими близкими (с определенными ограничениями), но пока остаются на борту судна, - добавили дипломаты. - По вопросу о сроках их возвращения на родину посольство остается в тесном контакте с иранской стороной".
На борту танкера, напомним, находятся трое россиян.
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