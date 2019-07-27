Наводнения в Бангладеш унесли жизни 114 человек

27 июля 2019 13:54 (UTC+04:00)

По меньшей мере 114 человек погибли в Бангладеш в результате сильных наводнений, которые начались в стране 10 июля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно их данным, несколько сотен тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома в связи с вновь и вновь прибывающей водой. Отмечается, что уровень воды в реках Бангладеш продолжает подниматься.

Около 15 тыс. человек, указывают медики, заразились инфекционными заболеваниями через воду или получили травмы различной степени тяжести в связи с затоплениями в период с 10 по 26 июля. На данный момент в стране открыты почти 1,4 тыс. центров временного содержания для вынужденных покинуть свои дома людей, а также работают около 2,5 тыс. медицинских групп.

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