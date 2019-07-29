Ирак планирует построить новую базу ВМС в Басре

29 июля 2019 21:08 (UTC+04:00)

Ирак планирует построить новую базу ВМС в провинции Басра на юге страны, сообщается в заявлении правительства страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство Ирака объявляет о планах строительства современной морской базы в провинции Басра согласно международным стандартам", - говорится в заявлении правительства в Twitter.

"Морская база, которая будет считаться самой большой за историю ВМС Ирака, предоставит нашим силам передовые позиции в региональных водах Ирака на севере Персидского залива для того, чтобы поддержать свои силы при реагировании на любую морскую угрозу для защиты судоходных и торговых путей", - отмечается в заявлении.

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