Леонардо Ди Каприо написал в Сети о пожарах в Сибири

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в Инстаграме высказался по поводу лесных пожаров в Сибири, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

"Полярный круг страдает от огромного количества лесных пожаров. Очаги в Гренландии, Сибири и на Аляске дымят, и это можно увидеть из космоса. Всемирная Метеорологическая Организация заявила, что эти пожары выпустили столько углекислого газа (СО2) за месяц, сколько вся Швеция за год", - написал Ди Каприо.

Российские пользователи комментируют публикацию актера: "даже Лео не безразличны наши пожары", "он услышал нас! Лео, братишка, красава", "спасибо большое, прям человечище".

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