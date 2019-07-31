НАТО не получала запросов на развертывание морской операции в Ормузском проливе

31 июля 2019 16:49 (UTC+04:00)

НАТО не получала официального запроса принять участие в операции США и Великобритании по контролю судоходства в Ормузском проливе. Об этом в очередной раз заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду по итогам встречи с новым министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"НАТО не получала никаких официальных запросов на запуск операции в Ормузском проливе, - заявил он. - Союзники в НАТО озабочены ситуацией в этом регионе, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, обмениваться информацией, ситуация вокруг Ирана обсуждалась на встрече министров обороны НАТО в июне. Свобода судоходства имеет очень большое значение, и ряд стран альянса уже имеют в регионе свои силы".

Ранее Госдепартамент заявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов.

В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе.

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