Британский суд запретил British Airways мешать забастовкам пилотов

Апелляционный суд Великобритании отклонил ходатайство ведущей авиакомпании королевства British Airways о запрете на проведение забастовки ее пилотами. Об этом говорится в заявлении Британской ассоциации пилотов авиакомпаний (British Airline Pilots Association, BALPA), размещенном в среду на ее сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Апелляционный суд сегодня отклонил ходатайство руководства British Airways о запрещении забастовки за несоблюдение формальностей", - заявил генеральный секретарь BALPA Брайан Страттон. "BALPA стремится решить данный вопрос путем переговоров, и поэтому мы не объявляем даты забастовки", - добавил он.

По словам Страттона, представители профсоюза планируют провести еще одни переговоры с авиаперевозчиком до конца недели.

Ранее руководство British Airways обратилось в Высокий суд Лондона с целью добиться судебного запрета на проведение пилотами забастовки с требованием повышения зарплаты. За акцию протеста проголосовали 93% из 4 тыс. членов Британской ассоциации пилотов авиакомпаний, которые отвергли предложение British Airways об увеличении зарплаты на 11,5% в течение трех лет. Согласно заявлению профсоюза, авиакомпания получает "очень большую прибыль" в результате интенсивной работы и преданности персонала, а, поскольку она "больше не борется за выживание", пилоты заслуживают долю этой прибыли.

British Airways выразила разочарование в связи с тем, что летчики "решили поставить под угрозу планы путешествий тысяч клиентов во время каникул и отпусков", добавив, что готова к дальнейшим переговорам с профсоюзом для достижения соглашения.

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