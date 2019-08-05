Французский изобретатель ховерборда намерен представить летающее авто

Французский инженер Франки Запата, который в воскресенье пересек на реактивной доске Ла-Манш, планирует представить первый опытный образец летающего автомобиля до конца 2019 года. Об этом сам изобретатель сообщил в ходе пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается летающего автомобиля, то мы закончим его до конца года, - отметил он. - Сейчас возьмем небольшой отпуск, а затем продолжим работать [над этим проектом]". Как отметил Запата, шасси для нового летательного аппарата уже готовы. "База автомобиля уже летает, но пока у нее только четыре двигателя. Версия с десятью двигателями также появится в скором времени", - пояснил он. В настоящий момент, как указал Запата, необходимо покрасить кузов и установить его на летающую платформу.

Также, по его словам, компания ожидает, когда власти выдадут специальное разрешение на полеты автомобиля. "Оно должно прийти в ближайшее время", - добавил инженер.

Как отмечают французские СМИ, автомобиль Запаты будет способен развивать скорость в 300-400 км/ч и преодолевать расстояние в 120 км.

Француз признается, что другой мечтой для него остается "посерфить на доске в облаках". "Я хочу летать на высоте 2000 метров, летать над облаками. Это следующий шаг",- сказал он на пресс-конференции.

Кроме того, в настоящее время компания Запаты ведет разработку летающей платформы EZ Fly, которая была задумана для спецподразделений французской армии. "Это вроде гибрида между флайбордом и сегвеем, - пояснял ранее Запата. - Эта платформа позволяет научиться летать любому по меньшей мере за полчаса без особого опыта пилотирования летательных аппаратов или водных флайбордов". Для разработки этого проекта изобретатель получил €1,3 млн гранта от Министерства вооруженных сил Франции.

Полет над Ла-Маншем

Ранее сообщалось, что изобретателю летающей доски удалось пересечь Ла-Манш со второй попытки. Запата стартовал с пляжа близ французской коммуны Сангатт 4 августа примерно в 8:15 (9:15 мск). Во время полета он успешно приземлился на специально размещенную в проливе платформу для дозаправки. На преодоление маршрута длиной 35 километров у изобретателя ушло около 22 минут. Посадочная станция была расположена близ города Сент-Маргарет Бэй (Великобритания).

Как признался Запата после окончания невероятного путешествия, к концу маршрута его "силы были на исходе". "Я видел, как приближается берег Британии, и я попытался получить удовольствие, чтобы не думать о боли. В ногах горело", - рассказал он после приземления, уточнив, что летел "со скоростью 160/170 км /ч почти всю дорогу". "Я думаю, что я был близок к моему пределу", - добавил изобретатель.

По его словам, приземление на дозаправочную платформу, которая размещалась на катере, стало самым сложным этапом путешествия. "[Посадка] была сложной, она (платформа - прим. ТАСС) двигалась, я не смог приземлиться с первого раза и заходил на второй круг", - рассказал Запата, отметив, что вновь поднявшись в небо понял, что самое трудное позади.

Первую попытку перелететь Ла-Манш Запата предпринял 25 июля, однако она закончилась неудачей. Из-за сильной качки дозаправочной платформы пилот не смог на нее приземлиться и упал в воду. В этот раз француз использовал платформу большего размера.

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