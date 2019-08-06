Глава Пентагона назвал неприемлемой любую турецкую операцию на севере Сирии

Новый министр обороны США Марк Эспер назвал "неприемлемой" любую операцию Турции, которую это государство попытается провести на севере Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Прямо говоря, мы считаем любое одностороннее действие, предпринятое Турцией, неприемлемым", - заявил Эспер журналистам, которые сопровождали его во время визита в Токио.

Глава Пентагона также добавил, что Соединенные Штаты предотвратят любое одностороннее вторжение на территорию Сирии, которое будет угрожать интересам сторон. "Мы собираемся предотвратить те односторонние вторжения, которые будут идти вразрез с взаимными интересами Соединенных Штатов, Турции и "Сирийских демократических сил" (СДС - вооруженные формирования сирийских курдов, ведущие борьбу с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" при поддержке США - прим. ТАСС) на севере Сирии".

В понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что Вашингтон обеспокоен намерением турецкой армии провести операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат, и считает подобные действия неприемлемыми.

Напомним, что 12 декабря 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против PYD/YPG.

Глава государства заявил, что в рядах террористов в Сирии имеются американские солдаты.

«Несмотря на то, что США обещали Турции не поддерживать сирийское крыло РПК - PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова», - сказал Эрдоган.

Отметим, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео четвертого июня 2018 года обсудили на переговорах в Вашингтоне "дорожную карту" по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждались операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.