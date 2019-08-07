В Копенгагене произошел взрыв у здания налогового управления

7 августа 2019 13:52 (UTC+04:00)

Полиция Копенгагена начала расследование взрыва у комплекса зданий налогового управления на севере столицы. Как сообщается в среду на сайте полиции, инцидент произошел поздно вечером во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не можем и не станем мириться с подобной атакой, - заявил старший инспектор столичной полиции Ёрген Берген Сков. - Пока рано говорить, кто стоит за взрывом. Но мы отнеслись к делу серьезно и еще вчера начали масштабное расследование".

В 22:16 по местному времени (23:16 мск) 6 августа стражи порядка получили первое сообщение о взрыве у входа в комплекс зданий налогового управления Дании в столичном районе Эстербру. В этот момент внутри находились два человека, никто не пострадал. В результате взрыва выбиты несколько окон и полностью поврежден фасад одного из зданий. Сотрудникам управления разрешено продолжать работу из дома, сообщил министр налогообложения страны Мортен Бёсков.

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