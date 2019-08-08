Китай и Япония впервые за семь лет проведут раунд стратегического диалога

8 августа 2019 12:57 (UTC+04:00)

Заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн и его японский коллега Такэо Акиба проведут 10 августа новый раунд стратегического диалога между двумя странами. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По договоренности двух стран, замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн 10 августа проведет в Японии новый раунд китайско-японского стратегического диалога с заместителем министра иностранных дел страны Такэо Акибой", - указывается в заявлении. "Стороны проведут глубокий обмен мнениями о двусторонних отношениях и международных, а также региональных вопросах, представляющих взаимный интерес", - подчеркнула официальный представитель ведомства.

Как говорится в сообщении МИД КНР, стратегический диалог между двумя странами был возобновлен спустя семь лет. "Китай надеется, что диалог позволит углубить политическое взаимодоверие и будет способствовать постепенному развитию китайско-японских отношений", - говорится в сообщении.

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