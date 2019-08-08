Ученые рассказали, кому нельзя много пить кофе

Люди, страдающие от мигрени, должны пить меньше двух чашек кофе в день для того, чтобы защитить себя от возможного усиления головных болей. К такому выводу пришли медики из Гарварда, опубликовавшие статью в American Journal of Medicine, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Наши наблюдения показывают, что ежедневное употребление одной-двух чашек кофе или других напитков с кофеином не будет влиять на здоровье людей, страдающих от мигрени, однако три и более чашки могут заметно повышать вероятность появления головных болей", — рассказывает Элизабет Мостофски (Elizabeth Mostofsky) из Гарвардского университета (США).

В последние годы ученые активно изучают и заново открывают то, как влияют на организм человека различные продукты питания, в том числе и кофе. К примеру, биологи считали, что употребление кофеина может негативно сказываться на работе сердца у людей с аритмией, однако длительные наблюдения за здоровьем нескольких тысяч сердечников показали, что это не так.

С другой стороны, вопрос о позитивных свойствах кофе пока остается предметом споров среди медиков и биологов. За последние годы многие группы исследователей обнаружили, что употребление более трех чашек кофе в день заметно снижает риск развития инфарктов и других болезней, но некоторые научные коллективы, наоборот, утверждают, что такой связи нет.

Мостофски и ее коллеги выяснили, что в некоторых случаях кофе действительно неблагоприятно влияет на здоровье человека, проследив за тем, как напитки на базе кофеина влияли на самочувствие ста людей, страдавших от мигрени.

Это неврологическое заболевание, причины развития которого пока остаются загадкой и предметом споров среди ученых, приводит к развитию сильных головных болей в самых разных обстоятельствах. К примеру, ее могут провоцировать физическое перенапряжение, пища, погода, недостаток сна или другие раздражители.

Многие жертвы мигрени, как отмечает Мостофски, жалуются на то, что определенные типы напитков могут вызывать у них приступы или усиливать боль. Ученые проверили, так ли это на самом деле, попросив добровольцев детально рассказывать о том, как часто у них возникала боль и что они ели и пили на протяжении полутора месяцев.

Как показал анализ их дневников, напитки, содержавшие кофеин, действительно влияли на самочувствие носителей этой болезни, однако их действие проявляло себя лишь при относительно больших количествах выпитого. К примеру, вероятность развития головных болей повышалась примерно на 30-40% в случае с тремя чашками кофе в день, и была почти в три раза выше, если больные выпивали больше пяти порций напитка.

Все это, по мнению медиков, следует учитывать как самим жертвам мигрени, так и лечащим врачам, которые пытаются помочь им избавиться от головной боли. В ближайшее время Мостофски и ее команда более детально изучат связь между кофе и мигренью и попытаются понять, как другие побочные факторы могут усиливать или ослаблять ее.

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