В Европе арестовали 70 человек в ходе операции по борьбе с торговлей детьми

Правоохранительные органы европейских стран арестовали 70 человек в ходе специальной операции по борьбе с торговлей детьми, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В операции, возглавляемой Великобританией, приняли участие 16 стран ЕС, а также Исландия и Швейцария. В ее ходе в период с 17 по 23 июня были проверены 127 тыс. человек, досмотрены 63,8 тыс. транспортных средств и обысканы 1,1 тыс. помещений, в том числе частные дома, офисы компаний, отели. В рамках операции также была проведена разъяснительная кампания в школах по информированию детей о том, как не стать жертвами торговцев людей, которые затем используют детей для попрошайничества, сексуальной и торговой эксплуатации.

"В общей сложности было арестовано 34 человека в связи с причастностью к торговле людьми и еще 36 человек в связи с причастностью к другим преступлениям, таким как ограбления, распространение запрещенных видео и фото и содействие незаконной миграции. Кроме того, было выявлено 206 возможных жертв торговцев людьми, четверть из которых являются несовершеннолетними, и открыто 31 новое дело по торговле людьми в различных странах - участницах операции", - информировали в Европоле.

В операции, помимо Великобритании, Исландии и Швейцарии, приняли участие Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия и Швеция. Помощь правоохранительным органам оказали службы социальной защиты, представители муниципалитетов и неправительственных организаций. Роль Европола заключалась в налаживании обмена информацией между различными странами и анализом полученных данных по базам организации.

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