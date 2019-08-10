В Иране в результате песчаной бури пострадали 465 человек

10 августа 2019 13:38 (UTC+04:00)

Не менее 465 человек обратились за медицинской помощью из-за осложнений, вызванных песчаной бурей на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

127 человек госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно.

Песчаные бури наблюдались в провинции на протяжении последних нескольких дней. Скорость ветра достигала 70 м/с. Стихия нарушила обычное функционирование аэропорта в городе Заболь.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Египетская компания запустит предприятие в Ферганской области
Бизнес 10:28
В ООН сообщили о случаях гибели иранцев из-за нехватки лекарств вследствие санкций США
В мире 01:21
Мадуро встретился с послом Ирана на фоне санкций со стороны США
Другие страны 9 августа 12:36
В Индии около 200 человек пострадали при сходе оползня, есть жертвы
Другие страны 9 августа 10:05
В США заявили о готовности Трампа к переговорам к Ирану
В мире 8 августа 23:30
Саммит России, Турции и Ирана по Сирии намечен на 11 сентября
Другие страны 8 августа 16:18
Лента новостей
Впервые в Узбекистане "Астана-балет" представит "Легенду о любви" азербайджанского композитора
Культура 14:17
Планируется визит президента Узбекистана в Великобританию
Бизнес 14:08
В дни праздника Гурбан водный оператор Азербайджана будет работать в усиленном режиме
Общество 14:07
Швеция хочет присоединиться к программе ЕС по интеграции вооруженных сил
Европа 13:57
В Казахстане обсудили укрепление инвестсотрудничества с Германией
Бизнес 13:52
При взрыве бензовоза в Танзании погибли 57 человек
Другие страны 13:36
Самую высокую цену за грузинское вино платят в США
Финансы 13:28
Узбекистан и Израиль могут начать сотрудничать в промышленной кооперации
Бизнес 13:21
Япония намерена расширить инвестсотрудничество с Узбекистаном
Бизнес 13:15