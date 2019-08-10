В Иране в результате песчаной бури пострадали 465 человек

Не менее 465 человек обратились за медицинской помощью из-за осложнений, вызванных песчаной бурей на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

127 человек госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно.

Песчаные бури наблюдались в провинции на протяжении последних нескольких дней. Скорость ветра достигала 70 м/с. Стихия нарушила обычное функционирование аэропорта в городе Заболь.

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