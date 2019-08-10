Ученые разработали сверхпрочного робота размером с таракана

Китайские ученые совместно с коллегами из Соединенных Штатов разработали мягкого робота, отличающегося особой прочностью и способностью быстро передвигаться. основе разработки лежат физические характеристики таракана, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Робот - результат совместных исследований ученых китайского университета Цинхуа (Пекин), Пекинского аэрокосмического университета и Калифорнийского университета в Беркли.

"Длина робота составляет 1,5 см, ширина - 1 см. Он способен двигаться так же быстро, как таракан, со скоростью порядка 30 см в секунду", - сказал один из авторов научной работы Чжан Минь, его слова приводит агентство. "Робот выглядит как полоска бумаги, он может переносить грузы, подниматься по наклонной поверхности и передвигаться даже после того, как на него наступит взрослый человек весом 60 кг", - добавил ученый.

В материале отмечается, что главное новшество мягкого робота - материалы и технологии, использованные при его создании. По словам ученых, если робот будет слишком мягкий, он не сможет быстро передвигаться, если слишком твердый - потеряет прочность. Как передает "Синьхуа", разработчикам удалось найти "золотую середину" - робот обладает мягкой структурой, но при этом сверхпрочностью и высокой скоростью перемещения за счет уникальной технологии проектирования "лап" этого механического таракана.

"Роботы могут применяться в таких областях, как аварийно-спасательные работы, установка трубопроводов, мониторинг окружающей среды, проведение клинических операций, - отметил Чжан Минь. - Например, робот может помочь инженерам в ремонте авиадвигателя без его демонтажа".

По словам ученого, "несмотря на достигнутые успехи предстоит еще много работы, прежде чем роботы-тараканы смогут широко применяться".

"Мы продолжим оптимизировать конструкцию разработки и постараемся расширить ее функциональные возможности", - указал Чжан Минь.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.