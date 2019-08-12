В Танзании число погибших при аварии с бензовозом возросло до 75 человек

12 августа 2019 19:16 (UTC+04:00)

Число погибших в результате аварии с бензовозом на востоке Танзании увеличилось до 75 человек, сообщает местная газета Citizen со ссылкой на медиков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 68 погибших и 72 пострадавших.

Бензовоз перевернулся и загорелся в городе Морогоро в субботу утром. По данным очевидцев, водитель бензовоза пытался избежать столкновения с мотоциклистом и опрокинулся. Многие местные жители погибли, пытаясь собрать утекающее топливо. Президент Танзании Джон Магуфули в связи с происшествием в воскресенье объявил в стране трехдневный траур.

Как заявил представитель местной больницы Muhimbili National Hospital Аминиель Алигеша, в больнице остаются 39 человек, пострадавших в результате происшествия.

Морогоро входит в десятку самых крупных городов Танзании, он расположен примерно в 260 километрах от столицы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
При взрыве бензовоза в Танзании погибли 57 человек
Другие страны 10 августа 13:36
В Танзании при крушении легкомоторного самолета погибли два человека
Другие страны 4 августа 15:54
Власти Танзании намерены построить канатную дорогу на Килиманджаро
Другие страны 2 августа 13:55
В Танзании более 6,5 тысячи человек заразились лихорадкой денге
Другие страны 27 июля 18:28
С горящих танкеров в Керченском проливе спасли пятерых моряков (ОБНОВЛЕНО)
В мире 21 января 21:07
Самые необычные рестораны мира (ФОТО)
Путешествия 8 декабря 2018 10:33
Лента новостей
Ученые рассказали, каких эпидемий следует ждать в ближайшее время
В мире 19:35
США ограничат выдачу гринкарт иммигрантам, полагающимся на госвыплаты
США 19:02
В Турции подтвердили данные о прибытии американских военных
Турция 18:47
Азербайджанскими подразделениями на линии соприкосновения войск задержан армянский солдат-дезертир (ФОТО)
Политика 18:13
СМИ: в Испании из-за удара молнии сгорели 40 домов на колесах
США 18:07
Перенесена дата встречи президентов Азербайджана, России и Ирана
Политика 17:35
Анна Нетребко путешествует по Азербайджану - Шамахы, Шеки, Гянджа… (ФОТО)
Интересное 17:20
Состоялся турнир по мини-футболу среди участников соревнования "Кубок моря - 2019" (ФОТО)
Общество 16:46
Остановить этот дым не мог никто - Вера Брежнева о случае на фестивале "ЖАРА" (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 16:27