В Чили четыре человека погибли при обрушении жилого дома

14 августа 2019 13:36 (UTC+04:00)

По меньшей мере четыре человека погибли и двое детей пострадали в результате обрушения жилого дома в Чили, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Вальпараисо. Сообщение об обрушении строения поступило в экстренные службы во вторник вечером. Сообщается, что на месте обрушения ведется операция по поиску людей, которые могут находиться под обломками. Спасатели задействовали поисковых собак.

Губернатор области Вальпараисо Мария де лос Анхелес де ла Пас подтвердила, что "с точностью можно говорить как минимум о четырех погибших". Представитель региона Хорхе Мартинес назвал "трагичным" сообщение об обрушении.

"Были спасены две детей, они находятся в больнице с травами, которые, к счастью, не угрожают их жизни. Точное количество погибших еще выяснятся, так как завалы все еще расчищаются", - заявил он.
По данным СМИ, обломки дома накрыли расположенную поблизости парковку и лестницу, ведущую к Музею под открытым небом. Также сообщается, что в доме проживали не менее восьми человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число жертв ливней и наводнений на юге Индии возросло до 95
Другие страны 10 августа 14:28
При взрыве бензовоза в Танзании погибли 57 человек
Другие страны 10 августа 13:36
В Чаде почти 40 человек стали жертвами межобщинных конфликтов
Другие страны 9 августа 16:08
В Индии около 200 человек пострадали при сходе оползня, есть жертвы
Другие страны 9 августа 10:05
В Чили при стрельбе в игровом клубе погибли пять человек
Другие страны 9 августа 09:37
В воинской части в России прогремел взрыв
Россия 8 августа 14:05
Лента новостей
Узбекско-корейское СП закупает аккумуляторные батареи
Тендеры 14:29
В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены занятия по командирской подготовке (ФОТО/ВИДEO)
Политика 14:28
ТОП-5 торговых партнеров Азербайджана
Бизнес 14:27
Проведена проверка артиллерийских и минометных подразделений Отдельной общевойсковой армии (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 14:17
Азербайджан нарастил экспорт газа
Энергетика 14:16
Хантсман заявил, что США и Россия не должны прекращать диалог по контролю над вооружениями
Другие страны 14:16
Афаг Баширгызы откроет театральный сезон
Культура 14:07
Предложение на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысило спрос в 7 раз
Экономика 14:06
Доля продаж хлопковолокна на Узбекской товарной бирже составила 52%
Бизнес 14:04