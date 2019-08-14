В Черногории запретили курить в ресторанах и кафе

14 августа 2019 23:25 (UTC+04:00)

В Черногории начали штрафовать на сумму до 20 тысяч евро за курение в кафе и ресторанах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил в среду телеканал RTCG.

Запрет на курение в общественных помещениях уже вступил в силу. Он не касается только казино и специальных изолированных комнат для курения в кафе.

По данным погранслужбы ФСБ РФ, Черногория в первом полугодии 2019 года вошла в топ-20 популярных у российских туристов направлений. Поток туристов в страну вырос на рекордные 50%.

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