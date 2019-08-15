Число погибших от лихорадки денге на Филиппинах превысило 700 человек

15 августа 2019 17:15 (UTC+04:00)

По меньшей мерее 720 человек погибли на Филиппинах с января текущего года от эпидемии лихорадки денге, которая затронула различные регионы страны, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что число заболевших составило 167 тыс. человек.

Власти Филиппин 6 августа объявили о том, что распространение лихорадки денге в стране приняло масштабы эпидемии. Сообщалось о 622 погибших, что стало двукратным увеличением данного показателя в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, поступила информация о 146 тыс. заразившихся лихорадкой, что на 98% больше, чем за тот же период 2018 года. Местные власти прогнозируют, что активная стадия эпидемии продлится до конца сентября, когда завершится сезон дождей.

Денге - вирусная инфекция, преобладающая в тропических и субтропических регионах. Ее симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Всемирная организация здравоохранения причисляет денге к одной из главных угроз для здоровья человека.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Малайзии назвали причину смерти пропавшей 15-летней ирландской туристки
Другие страны 12:01
Умерла стюардесса El Al, заразившаяся корью во время полета
Израиль 14 августа 09:41
В Сеуле нашли мертвыми перебежчицу из КНДР с шестилетним сыном
Другие страны 13 августа 12:59
В Сингапуре зафиксировали рекордно высокую смертность от лихорадки денге
В мире 6 августа 07:33
Число погибших при опрокидывании лодок на Филиппинах возросло до 26 человек
Другие страны 4 августа 15:31
На Филиппинах число погибших при опрокидывании лодок достигло 11
В мире 3 августа 19:31
Лента новостей
В Казахстане реализуют ряд проектов стоимостью свыше $900 млн
Бизнес 17:35
Узбекистан планирует ввести разные тарифы расхода электроэнергии
Энергетика 17:35
Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает фитосанитарные мониторинги в регионах
Общество 17:18
Курс евро в Узбекистане перевалил за 10 тысяч сумов
Финансы 17:11
Товарооборот Турции и Таджикистана вырос более чем на $1 млн
Турция 17:06
Темпы роста производства автомобилей в Казахстане превысили 40%
Бизнес 16:56
Оборот розничной торговли в Азербайджане продолжает расти
Бизнес 16:55
До конца года Узбекистан приступит к поставке цемента в Афганистан
Бизнес 16:52
В Азербайджане завершился демонтаж палаточных пунктов ритуального забоя скота в дни праздника Гурбан
Общество 16:48