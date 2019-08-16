Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

16 августа 2019 11:14 (UTC+04:00)

В июне Россия вложила в американские облигации 10,8 миллиарда долларов, продолжая тенденцию сокращения, следует из данных Министерства финансов США, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Объем вложений по долгосрочным облигациям составил 5,296 миллиарда долларов, по краткосрочным — 5,552 миллиарда. Для сравнения, в мае эта сумма составляла 12 миллиардов. Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.

В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга. Первую строчку в списке держателей американских гособлигаций на июнь занимает Япония, за ней следуют Китай и Великобритания.

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