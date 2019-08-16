Замглавы МИД РФ обсудил в КНДР ситуацию на Корейском полуострове и трехсторонние проекты

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил с дипломатами КНДР в Пхеньяне урегулирование ситуации на Корейском полуострове и реализацию трехсторонних проектов. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

15 августа он встретился с замглавы МИД КНДР Ли Тхэ Соном, а на следующий день был принят первым заместителем министра иностранных дел Цой Сон Хи.

"Обсуждалась текущая ситуация вокруг Корейского полуострова в контексте развития общего политико-дипломатического процесса урегулирования всего комплекса проблем субрегиона. Достигнута договоренность продолжать укреплять взаимодействие между Россией и КНДР в этой и других сферах", - указали в министерстве.

Кроме того, в пятницу российский высокопоставленный дипломат встретился с замглавы МИД КНДР Им Чхон Илем.

"Стороны предметно обсудили актуальные вопросы развития российско-корейских отношений с акцентом на выполнение договоренностей, достигнутых по итогам встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке 25 апреля", - указали на Смоленской площади.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия в интересах продвижения сотрудничества в практических областях, включая реализацию трехсторонних проектов на Корейском полуострове", - отметили в МИД РФ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.