В США шпионский автомобиль Джеймса Бонда продали с аукциона

16 августа 2019 14:35 (UTC+04:00)

Автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB5 1965 года, оснащенный рядом шпионских функций, был продан на аукционе Sotheby's в городе Монтерей в США за 6,4 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Самый известный в мире автомобиль - этот Aston Martin DB5 1965 года Джеймса Бонда был только что продан за 6,4 миллиона долларов. Аукцион Sotheby's в Монтерее установил новый рекорд для DB5!", - говорится в аккаунте Sotheby's в Twitter.

Покупатель, личность которого не разглашается, сможет разъезжать по дорогам в автомобиле агента 007, оснащенном "шпионскими функциями". Данный автомобиль был создан для продвижения фильмов о Бонде, и ни разу не появлялся на экране.
Автомобиль оснащен механизмом для смены номерных знаков, выдвижным пуленепробиваемым задним экраном, катапультируемым креслом, прокалывателем шин и системой пуска дымовых гранат, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте аукциона.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Дании сочли интерес Трампа к покупке Гренландии неправдоподобной шуткой
Другие страны 12:01
Bloomberg: российские нефтяники заработали почти $1 млрд на санкциях США
Другие страны 11:59
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Другие страны 11:14
Сеул считает, что пуски снарядов КНДР говорят о ее недовольстве учениями США и Южной Кореи
Другие страны 09:20
Власти США хотят сократить помощь иностранным государствам на $4,3 млрд
США 08:36
США организовали ряд встреч между Израилем и ОАЭ по вопросу Ирана
В мире 08:12
Лента новостей
Меркель в ближайшее время планирует провести встречу с Джонсоном
Европа 14:57
Внешний долг Грузии вырос на $193 млн
Финансы 14:55
Узбекско-корейское СП закупает запчасти путем тендера
Тендеры 14:46
Реализация проекта TAP близится к завершению
Энергетика 14:43
Строительство газопровода «Сарыарка» в Казахстане завершено на 75%
Энергетика 14:42
В Хырдалане ограничена деятельность цеха по производству сахара (ФOTO)
Экономика 14:41
Аномалии осложняют точное прогнозирование погоды- Умайра Тагиева
Общество 14:32
В некоторых селах Шеки и Огуза ограничена подача газа
Общество 14:28
В Узбекистане строится первый в ЦА завод по производству минеральной ваты
Бизнес 14:19