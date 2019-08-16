В США шпионский автомобиль Джеймса Бонда продали с аукциона

Автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB5 1965 года, оснащенный рядом шпионских функций, был продан на аукционе Sotheby's в городе Монтерей в США за 6,4 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Самый известный в мире автомобиль - этот Aston Martin DB5 1965 года Джеймса Бонда был только что продан за 6,4 миллиона долларов. Аукцион Sotheby's в Монтерее установил новый рекорд для DB5!", - говорится в аккаунте Sotheby's в Twitter.

Покупатель, личность которого не разглашается, сможет разъезжать по дорогам в автомобиле агента 007, оснащенном "шпионскими функциями". Данный автомобиль был создан для продвижения фильмов о Бонде, и ни разу не появлялся на экране.

Автомобиль оснащен механизмом для смены номерных знаков, выдвижным пуленепробиваемым задним экраном, катапультируемым креслом, прокалывателем шин и системой пуска дымовых гранат, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте аукциона.

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