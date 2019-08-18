Армия и оппозиция Судана определились с кандидатами в управляющий Суверенный совет страны

18 августа 2019 19:06 (UTC+04:00)

Переходный Военный совет Судана и оппозиция определились с кандидатами в Суверенный совет страны, который возьмет на себя управление государством. Как сообщил в воскресенье информационный портал Baj News, ключевая оппозиционная сила страны альянс "За свободу и перемены" обнародовал имена пяти своих кандидатов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В числе выдвинутых оппозицией представителей Суверенного совета названы ученые Аиша Муса и Сиддик Тауэр, жуналист Мухаммед аль-Факи Сулейман, юрист и правозащитник Таха Осман, а также один из бывших лидеров старейшей оппозиционной суданской партии "Аль-Умма" Хасан Шейх Идрис.

В субботу армия назвала троих своих кандидатов. Как сообщил официальный представитель Военного совета Шамс ад-Дин Каббаши, глава переходного Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан станет во главе Суверенного совета, в него войдут также его заместитель Мухаммед Хамдан Дагало и генерал-лейтенант Ясер аль-Атта. Имена еще двоих человек армия пообещала обнародовать позднее.

Суверенный совет должен быть приведен к присяге в понедельник, 19 августа. Сейчас идет обсуждение 11-го кандидата в Суверенный совет: согласно достигнутым сторонами договоренностям, эта фигура должна стать компромиссной как для армии, так и оппозиции.

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