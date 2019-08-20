Захвативший заложников в Рио-де-Жанейро нейтрализован

20 августа 2019 17:26 (UTC+04:00)

Вооруженный мужчина, который взял в заложникипассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро, нейтрализован, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, снайпер спецназа открыл огонь по преступнику после того, как тот вышел из автобуса, продержав в нем в заложниках 31 человека в течение трех часов. От полученного ранения он погиб. О состоянии заложников пока не сообщается. К месту инцидента подъехало несколько машин скорой помощи.

Вооруженный револьвером и электрошокером человек в маске примерно в 5:30 захватил рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Нитероя в Рио-де-Жанейро. Угрожая поджечь транспортное средство, он потребовал остановить автобус на оживленном мосту, связывающем города. До того как нейтрализовать преступника, полиция смогла в результате переговоров освободить шестерых человек.

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