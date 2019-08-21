Минобороны Японии считает, что КНДР смогла создать ядерные боеголовки

21 августа 2019 04:34 (UTC+04:00)

Министерство обороны Японии впервые намерено включить в свой ежегодный доклад "Белая книга" пункт о том, что КНДР смогла добиться миниатюризации ядерного оружия, а также создать ядерные боеголовки. Об этом сообщила в среду газета Yomiuri, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Также, по мнению оборонного ведомства, от Пхеньяна "исходит серьезная, надвигающаяся угроза". В аналогичном документе за прошлый год в министерстве отмечали прогресс КНДР в разработке вооружений и указывали на необходимость следить за ситуацией на Корейском полуострове на фоне договоренностей между лидерами США и КНДР по денуклеаризации.

Касательно миниатюризации и создания ядерных боеголовок в предыдущем докладе звучала формулировка, что КНДР "приближается к реализации" этих планов. Как ожидается, новая "Белая книга" будет опубликована примерно через месяц. Документ объемом более 500 страниц описывает подходы Токио к основным вопросам безопасности.

В ноябре 2017 года Пхеньян испытал ракету нового типа "Хвасон-15", которая поднялась на высоту 4475 км и преодолела расстояние 950 км. По итогам пуска КНДР заявила, что "Хвасон-15" может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео: США не смогли вернуться к переговорам с КНДР в сроки, на которые рассчитывали
Другие страны 20 августа 17:13
Sony приобрела компанию - разработчика видеоигр Insomniac Games
Другие страны 20 августа 06:59
В Японии за неделю от жары погибли семь человек
Другие страны 20 августа 06:25
МИД Ирана посоветовал КНДР не доверять США
Политика 19 августа 23:26
США продлили на год запрет на поездки своих граждан в КНДР
США 19 августа 21:40
Крупнейшие авиакомпании Южной Кореи сокращают перевозки на фоне кризиса
Другие страны 19 августа 13:26
Лента новостей
Пользователи смогут контролировать поступление в Facebook данных о них с других сайтов
В мире 05:37
СБ ООН по запросу РФ и Китая проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок США
В мире 05:14
Умерла актриса Александра Назарова
Россия 04:54
США будут разрабатывать космические ядерные системы при исследовании космоса
США 04:11
Киану Ривз снимется в четвертой "Матрице
В мире 03:56
Хуситы в Йемене заявили, что сбили американский дрон в провинции Дамар
Арабские страны 03:34
Эрдоган и Меркель провели телефонный разговор
Турция 03:09
США на переговорах в Дохе попытаются решить оставшиеся вопросы с Талибаном
В мире 02:46
У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
Другие страны 02:25