Минобороны Японии считает, что КНДР смогла создать ядерные боеголовки

Министерство обороны Японии впервые намерено включить в свой ежегодный доклад "Белая книга" пункт о том, что КНДР смогла добиться миниатюризации ядерного оружия, а также создать ядерные боеголовки. Об этом сообщила в среду газета Yomiuri, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Также, по мнению оборонного ведомства, от Пхеньяна "исходит серьезная, надвигающаяся угроза". В аналогичном документе за прошлый год в министерстве отмечали прогресс КНДР в разработке вооружений и указывали на необходимость следить за ситуацией на Корейском полуострове на фоне договоренностей между лидерами США и КНДР по денуклеаризации.

Касательно миниатюризации и создания ядерных боеголовок в предыдущем докладе звучала формулировка, что КНДР "приближается к реализации" этих планов. Как ожидается, новая "Белая книга" будет опубликована примерно через месяц. Документ объемом более 500 страниц описывает подходы Токио к основным вопросам безопасности.

В ноябре 2017 года Пхеньян испытал ракету нового типа "Хвасон-15", которая поднялась на высоту 4475 км и преодолела расстояние 950 км. По итогам пуска КНДР заявила, что "Хвасон-15" может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

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